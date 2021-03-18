Дефицит бюджета Карелии вырос в 2021 году почти в 11 раз

Доля собственных доходов региона в карельской казне оценивается всего в 52%.

К началу марта объем доходов бюджета Карелии составил 5 миллиардов 837 миллионов рублей, а расходов 6 миллиардов 537 миллионов. Таким образом, размер бюджетного дефицита республики за два первых месяца достиг 700 миллионов рублей и по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом вырос почти в 11 раз.

Как следует из данных карельского Минфина, доля собственных налоговых и неналоговых доходов региона составляет всего 52% в объеме всех доходных поступлений республиканского бюджета. Правда, в нынешнем году собственные доходы карельской казны увеличились на 7% и составили около 3 миллиардов рублей.