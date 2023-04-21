Делегация Карелии покажет достижения сельского хозяйства на крупной выставке за рубежом

Карельская делегация принимает участие в международной сельскохозяйственной выставке «Белагро» в Белоруссии, сообщили в правительстве.

В Минске стартовала белорусская агропромышленная неделя. По традиции этот аграрный форум собирает вместе не только аграриев и работников пищевой и перерабатывающей промышленностей республики, но и зарубежных коллег и партнеров. Карельская делегация обсудила с белорусской стороной вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

«Выставка «Белагро-2023» - это демонстрация всех технологических возможностей, которые есть в Беларуси. Нам не стыдно показать отечественные технологии в производстве тракторного и машинного парка, а также технологии в производстве прицепной техники. Сегодня мы выставляем высокопродуктивных животных, проводим конкурсы. Также на выставке представлены технологии производства доильного оборудования и другие аспекты, охватывающие АПК», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Беларусь Игорь Брыло.

В министерстве карельская делегация обсудила вопросы сотрудничества республик в сфере сельского хозяйства. Так, за январь-декабрь 2022 года товарооборот продовольствия и сельскохозяйственного сырья между сторонами составил 14,4 млн долларов, экспорт - 9,6 млн долларов, импорт - 4,8 млн долларов.





«В ходе встречи продолжили общение по вопросам приобретения техники и оборудования для сельскохозяйственного производства, затронули вопросы сотрудничества в сфере племенного животноводства и поставок дикоросов, также рассмотрели детали поставок ветеринарных препаратов и ветеринарных тест-систем для ихтиопатологических исследований. Диалог стал возможным благодаря недавно состоявшейся встрече в Петрозаводске, когда Карелию посетил премьер-министр Беларуси Роман Головченко», - рассказала и.о. министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Ольга Палкина.

Кроме того, в прошлом году белорусская национальная биотехнологическая корпорация импортировала из Карелии рыбий жир в объеме 730,8 тонны. Экспорт продукции корпорации в российский регион составил 1,85 тысячи тонн комбикормов для рыбы.