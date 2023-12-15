Делегаты от Карелии приняли участие в съезде партии «Единая Россия»

На съезде в Москве партия единогласно поддержала кандидатуру Владимира Путина на выборах Президента России.

На площадке Международной выставки «Россия» на ВДНХ в Москве проходит ХХI съезд «Единой России». В ходе съезда делегаты единогласно поддержали кандидатуру Владимира Путина на выборах Президента России.

В работе съезда «Единой России» принимают участие 492 делегата. Среди них представители Карелии. В состав карельской делегации вошли Глава Карелии Артур Парфенчиков, секретарь Карельского регионального отделения «Единой России», председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович, руководитель регионального исполкома «Единой России» Артём Валюк и секретарь первичного отделения «Ильинское №2» Марина Стафеева. Также в работе съезда принимают участие члены Федерального Собрания Российской Федерации от Карелии: депутат Государственной Думы Валентина Пивненко и член Совета Федерации Игорь Зубарев.

Кроме того, в ходе съезда обсуждают приоритетные задачи на ближайший период. Перед делегатами съезда выступил Президент России Владимир Путин, чью кандидатуру на предстоящих выборах съезд и вся партия «Единая Россия» поддержали.