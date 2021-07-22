День памяти жертв Большого террора в Сандармохе второй год подряд пройдет без официальной церемонии

Траурный митинг на мемориальном кладбище в Карелии не состоится из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Общественники, организующие траурные мероприятия на мемориальном кладбище «Сандармох» в окрестностях карельского города Медвежьегорска, приняли решение отказаться от проведения 5 августа – в День памяти жертв Большого террора – официальных мероприятий. Причиной стала неблагополучная эпидемическая обстановка в стране и в Карелии из-за распространения коронавирусной инфекции. Траурный митинг в Сандармохе отменяется по этой причине уже второй год подряд.

Однако День памяти на месте массовых захоронений жертв сталинских репрессий все равно состоится. Родственники и знакомые погибших, гражданские активисты приедут на мемориальное кладбище, чтобы поклониться тысячам расстрелянных в Сандармохе людей в конце 30-х годов прошлого столетия.