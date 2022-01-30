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День Республики Карелия в 2023 году отметят народной игрой в кююккя в бывшем финском городе Питкяранта

Новости. Общество
11:43, 31 Января 2022
фото: © И.Инха, 1894

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Республиканские власти намерены пригласить на праздник «иностранных партнеров».

Правительство Карелии утвердило план мероприятий по подготовке празднования Дня Республики в 2023 году, которое пройдет в бывшем финском городе Питкяранта. Согласно этому документу, в городе планируется благоустроить центральную площадь и скверы, отремонтировать дороги на улицах Гоголя и Пушкина и покрасить фасады многоквартирных домов на улицах Гоголя и Ленина. Дорожный ремонт затронет также центральные площади поселков Харлу и Салми.

Главным культурным событием праздника станет гала-представление «Вдохновение Длинного берега». Кроме того, в план мероприятий попали фестиваль национальных культур «Многоликая Карелия», ярмарка ремесел народного творчества «Город мастеров», выставка художественных и фоторабот «Очарование белых ночей», командное соревнование по футболу «Дружба народов» и состязания по народной игрой в кююккя.

На республиканское министерство экономического развития и промышленности возложена ответственность за составление и рассылку приглашений на праздник «иностранным партнерам и главам регионов РФ».    

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2022-01-31 13:21:12
Финны в кююккя играть не умеют, им подавай песапалло.
кир
2022-01-31 11:58:45
Название статьи не нравится. Где цензура?
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