День Республики Карелия в 2023 году отметят народной игрой в кююккя в бывшем финском городе Питкяранта

Республиканские власти намерены пригласить на праздник «иностранных партнеров».

Правительство Карелии утвердило план мероприятий по подготовке празднования Дня Республики в 2023 году, которое пройдет в бывшем финском городе Питкяранта. Согласно этому документу, в городе планируется благоустроить центральную площадь и скверы, отремонтировать дороги на улицах Гоголя и Пушкина и покрасить фасады многоквартирных домов на улицах Гоголя и Ленина. Дорожный ремонт затронет также центральные площади поселков Харлу и Салми.

Главным культурным событием праздника станет гала-представление «Вдохновение Длинного берега». Кроме того, в план мероприятий попали фестиваль национальных культур «Многоликая Карелия», ярмарка ремесел народного творчества «Город мастеров», выставка художественных и фоторабот «Очарование белых ночей», командное соревнование по футболу «Дружба народов» и состязания по народной игрой в кююккя.

На республиканское министерство экономического развития и промышленности возложена ответственность за составление и рассылку приглашений на праздник «иностранным партнерам и главам регионов РФ».