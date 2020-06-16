Деньги на выплаты ИП, пострадавшим от эпидемии, кончились, но власти Карелии обещают их найти

Выплаты материальной помощи в размере МРОТ индивидуальным предпринимателям Карелии, которые не работали из-за эпидемии, оказались под вопросом из-за нехватки денег, но власти пообещали его решить.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития республики, комментируя заявления ряда предпринимателей о том, что им отказали в выплатах за май. Речь шла о региональных выплатах, которые финансируются из республиканского бюджета помимо федеральной помощи.

"Все, деньги закончились. За май получат выплату меньше половины ИП, за июнь НИКТО!!!", - написала одна из предпринимательниц в Вконтакте. В Минэке подтвердили, что предусмотренный в карельском бюджете лимит денежных средств для выплат ИП, исчерпан, но решается вопрос о его увеличении. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".