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Деньги на выплаты ИП, пострадавшим от эпидемии, кончились, но власти Карелии обещают их найти

Новости. Общество
15:53, 17 Июня 2020
фото: pixabay
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Выплаты материальной помощи в размере МРОТ индивидуальным предпринимателям Карелии, которые не работали из-за эпидемии, оказались под вопросом из-за нехватки денег, но власти пообещали его решить.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития республики, комментируя заявления ряда предпринимателей о том, что им отказали в выплатах за май.  Речь шла о региональных выплатах, которые финансируются из республиканского бюджета помимо федеральной помощи.

"Все, деньги закончились. За май получат выплату меньше половины ИП, за июнь НИКТО!!!", - написала одна из предпринимательниц в Вконтакте.

В Минэке подтвердили, что предусмотренный в карельском бюджете лимит денежных средств для выплат ИП, исчерпан, но решается вопрос о его увеличении.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2020-06-17 16:04:39
Умерла, так умерла. Это их проблемы.
Гость
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