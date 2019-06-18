Депутаты Петросовета проконтролировали ремонт дорог в городе

Депутат Петрозаводского городского совета от Ключевой Александр Антипов вместе с руководителем городского комитета ЖКХ Юлией Мизинковой проинспектировали ход ремонтных работ по замене дорожного покрытия в проезде Северная точка.

По словам Юлии Мизинковой, ремонт асфальта производится в рамках муниципального контракта на выполнение работ по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий автодорог, который заключен с подрядной организацией ИП Мосоян Р.С. Всего до конца июня компания должна выполнить в городе ямочный ремонт на площади 25,5 тысяч кв. метров. В перечень вошли участки более 20 петрозаводских улиц в разных микрорайонах, в том числе и проезд Северная Точка (от ул. Ключевой до здания № 6, к. 5 по ул. Ключевой).

В ходе выездного совещания депутат Александр Антипов ознакомился с ходом работ, пообещался с работниками организации, указал подрядчику на необходимость в рамках ремонта восстановить въезд с ул. Ключевая.

"К спикеру Петросовета Геннадию Боднарчуку и ко мне лично поступали многочисленные жалобы от жильцов ЖК «Новые ключи» на неудовлетворительное состояние асфальта в проезде Северная точка. На всем протяжении улицы образовались глубокие ямы, затрудняющие движение автомобилей и пешеходов. По обращению депутатов Петросовета, к которым обратились жители округа, главой Петрозаводска Ириной Мирошник было принято решение включить данный объект в перечень ремонтных работ на этот год. Благодарим главу города и комитет ЖКХ за то, что изыскали возможность ремонта проезда", - рассказал депутат.

Александр Антипов добавил, что со своей стороны Петросовет подключился к контрольным мероприятиям и следит как за процессом укладки нового асфальта на ремонтируемых дорожных объектах, так и за выполнением подрядчиком всех гарантийных обязательств в случае выявления каких-либо недостатков в его работе. Напомним, что с таким предложением к депутатам, в чьих округах проводится ремонт улиц, обратился председатель Петросовета Геннадий Боднарчук.

В настоящее время замена асфальта в проезде Северная точка полностью выполнена. Всего в рамках муниципального контракта этого года в перечень объектов на «ямочный» ремонт включены еще три дорожных участка в микрорайоне Ключевая: пересечение ул. Судостроительной и ул. Кемской, ул. Судостроительная (от здания № 24 до здания № 28 по ул. Судостроительной) и ул. Антонова (от здания № 2 до здания № 16).