Депутаты Петросовета в окончательном чтении приняли бюджет города на 2024 год

Почти 80% бюджета пойдут на социальные направления.

Сегодня, 19 декабря, на заключительной в этом году сессии депутаты Петрозаводского городского Совета приняли во втором (окончательном) чтении бюджет города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Об этом в личном профиле сообщила мэр карельской столицы.

Инна Колыхматова отметила, что доходы на 2024 год утверждены в объеме 9 358,7 млн руб., расходы — 9 458,7 млн руб.





«Бюджет не простой, но он социально ориентирован — это зарплаты для сотрудников бюджетной сферы с учетом роста МРОТ, сохранение всех программ в сфере образования, культуры, спорта. На эти направления пойдут без малого 80% бюджета», — рассказала градоначальница.

По ее словам, также продолжится благоустройство общественных территорий и дворов, ремонт дорог и школ. На сессии поддержали ряд поправок, касающихся ремонтов лестниц на улицах Корабелов, Ровио и Октябрьском проспекте, замены окон в Финно-угорской школе, приведения в порядок некоторых дорожных объектов.





«Благодарю депутатов и за поддержку моей поправки. Она предусматривает увеличение на 273 млн межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета. Они будут направлены на капитальный ремонт школ, реализацию транспортной реформы и другие мероприятия», — написала Инна Колыхматова.



Ознакомиться с решением о бюджете можно здесь.