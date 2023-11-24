Десять огнеборцев тушили жилой дом на юге Карелии

Жилой дом горел в Олонецком районе.
О пожаре сообщили в отряде противопожарной службы по Олонецкому району.
Как рассказали пожарные, сообщение о происшествии поступило в субботу, 25 ноября в 17.54 минуты. В деревне Еройла горел жилой дом.
На вызов был направлен дежурный караул из 4 человек ПЧ-36 поселка Ильинский и 6 сотрудников ПЧ-35 Олонца.
Огнеборцы ликвидировали пожар.
Погибших и травмированных нет, сообщили в официальном паблике отряда.
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