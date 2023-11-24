Десять огнеборцев тушили жилой дом на юге Карелии

Жилой дом горел в Олонецком районе.

О пожаре сообщили в отряде противопожарной службы по Олонецкому району.

Как рассказали пожарные, сообщение о происшествии поступило в субботу, 25 ноября в 17.54 минуты. В деревне Еройла горел жилой дом.

На вызов был направлен дежурный караул из 4 человек ПЧ-36 поселка Ильинский и 6 сотрудников ПЧ-35 Олонца.

Огнеборцы ликвидировали пожар.

Погибших и травмированных нет, сообщили в официальном паблике отряда.