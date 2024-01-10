Десять ориентировщиков Петрозаводска признали сильнейшими в Карелии

Спортсмены из Петрозаводска показали мастерство на чемпионате и Первенстве Карелии по спортивному ориентированию.
Воспитанники спортивной школы № 2 Петрозаводска отличились мастерством на стартах республики, рассказали в паблике МУ «Дирекция спорта».
Чемпионат и Первенство Карелии по спортивному ориентированию определили сильнейших среди 70 спортсменов — участников соревнований.
Так, победителями в своих возрастных группах стали спортсмены спортивной школы № 2 Петрозаводска — Виктор Мокринский, Маргарита Жирина, Савелий Линьков, Анастасия Глазунова, Максим Трегубов, Екатерина Жирина, Семён Андреев, Александра Русакова, Юлия Курочкина и Иван Андреев.
«Поздравляем, ребята! Новых побед вам в новом году!» — пожелали спортсменам в сети.
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