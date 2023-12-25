Десять пешеходов, в том числе ребенок, стали жертвами ДТП в Карелии

С начала года на дорогах республики было зафиксировано 101 авария с участием пешеходов.

В Госавтоинспекции Карелии привели статистику ДТП с участием пешеходов за 11 месяцев 2023 года.

Всего на дорогах республики произошла 101 подобная авария, в которой пострадали 92 человека, в том числе 19 детей. Погибли 10 человек, среди них один ребенок.

Как уточнили в ГИБДД, причина большинства таких аварий — пренебрежение правилами ПДД. При этом по собственной неосторожности 54 пешехода получили травмы, 7 погибли.

С начала года почти 6 тысяч пешеходов были привлечены к ответственности за нарушения правил.

В Госавтоинспекции напомнили об ответственности пешехода, которые изложены в пункте 4 ПДД. За нарушения правил пешеходом предусмотрена административная ответственность.