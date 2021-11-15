Детей экстренно выселили из Центра помощи на севере Карелии

Здание Костомукшского Центра помощи детям стало непригодным для жизни воспитанников.

Помещения Центра резко стали непригодными для жизни: во время ремонта кровли, затеянного почему-то в конце ноября, между перекрытиями попал снег. Теперь он тает, образовавшаяся вода льется с потолка. По этой причине на жилом этаже отключено электричество, а из-за разобранной крыши здесь стоит холод.

Ребят по временной схеме пристроили в семьи, лагеря и общежития, но все это ненадолго. Ремонт, который по уверениям строителей закончится к 20 декабря, не решит проблемы: помещения останутся непригодными для проживания несовершеннолетних.

Чтобы разобраться в ситуации на месте, в Костомукшу выехал карельский Уполномоченный по правам ребенка Геннадий Сараев, а также журналист из «МК в Карелии». Подробности здесь.