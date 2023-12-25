Дети-мигранты без родителей пытались попасть в Финляндию через Карелию

В Карелии поймали одиннадцать подростков из Сирии, Индии и Ирана.

Как выяснил «Фактор News», во время миграционного кризиса на карельском участке границы с Финляндией на территории нашей республики задержали одиннадцать подростков из стран Африки и Ближнего Востока. Детей поймали случайно, при проверке автотранспорта. Ребята были без законных представителей в РФ. Как они въехали в страну, остается большим вопросом. Но все они собирались переехать в Финляндию и там остаться.

«Нам удалось разыскать документы двоих парнишек, прилетевших в Россию 4 октября из Сирии. Обоим 16 лет, оба получили 10-дневную визу с помощью Министерства физкультуры и спорта Чувашии. Сами молодые люди заявили, что должны были принимать участие в соревнованиях по кикбоксингу. Какое отношение они имеют к этому виду спорта, парни четко ответить не смогли», - пишет «Фактор News».

Подробнее о подростках-мигрантах, оказавших в Карелии, читайте здесь.