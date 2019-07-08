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Новости. Общество
19:40, 08 Июля 2019
фото: vk.com/noizemc

Дети посоветовали родителям послушать Noize MC и Монеточку

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Российские дети хотели бы, чтобы их родители ознакомились с творчеством рэперов Oxxxymiron, Noize MC и певицы Монеточки.

Такие выводы сделали в "Яндекс.Музыке" по результатам исследования, посвящённого Дню семьи, любви и верности. Его в России отмечают 8 июля, пишет "Лайф".

В опросе приняли участие 1238 пользователей. Они в том числе выяснили, что на музыкальные вкуси молодёжи оказало влияние то, что слушали родители.

"Большинство опрошенных признались, что переняли любовь к музыке от родителей, а треть предпочитают тот же музыкальный стиль, что папа и мама", — говорится в сообщении сервиса.

При этом 42% респондентов ответили, что наибольшее влияние на их музыкальный вкус оказал папа, а 24% — что мама.

Среди любимых песен отцов слушатели отмечали The Show Must Go On и Bohemian Rhapsody, а также классику рока: Wind Of Change и Still Loving You, Smoke On The Water и Another Brick In The Wall. Мамы же респондентов слушают "Варвару" "Би-2", "Восьмиклассницу" Виктора Цоя и Ohne dich группы Rammstein.

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