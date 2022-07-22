Дети пострадали в двух ДТП в Карелии на одной и той же дороге

Два ДТП с автомобилями, в которых находились дети, произошли за последнее время на трассе «Сортавала» в Карелии.
Об этом сообщили в ГИБДД.
22 июля автомобиль «Мазда» съехал с дороги. В результате, водитель, жительница Санкт-Петербурга, получила травмы. В салоне были дети, в том числе 12-летний мальчик, которому тоже потребовалась медицинская помощь.
А 25 июля в кювете оказался автомобиль ВАЗ 2115. Он ехал по главной дороге, и на перекрестке его не пропустил ГАЗ «Соболь». От удара ВАЗ опрокинулся. В результате пострадал 14-летний пассажир.
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