Детский сад и еще 9 домов остались без воды в Петрозаводске

ЕДДС Петрозаводска сообщила об отключении холодного водоснабжения на Голиковке и Зареке.

В воскресенье, 11 июня, в 09.40, произошла коммунальная авария в двух районах города.



Без холодной воды остались жильцы следующих домов: №№ 8, 9, 11, 11-А и 15 по Лесной улице; №№ 3, 5, 7 и 8 по проспекту Александра Невского.



Также водоснабжение прервалось в детском саду №12 «Дельфинчик» по адресу проспект Александра Невского, 66-А.



Авария произошла в зоне ответственности АО «ПКС - Водоканал». Как сообщили в петрозаводской ЕДДС, на месте работает аварийная бригада.