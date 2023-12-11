Детский сад на Ключевском шоссе передали в собственность Петрозаводска

На этой неделе было принято соответствующее распоряжение правительства.

На этой неделе было принято распоряжение правительства Карелии о передаче из собственности республики в муниципальную собственность Петрозаводска здания детского сада по Ключевскому шоссе.

Об этом рассказали в паблике Минимущества Карелии.



Как рассказали в источнике, новый детсад рассчитан на 280 мест, администрация Петрозаводского городского округа планирует его открытие в марте 2024 года.