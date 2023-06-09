Девочка-подросток лишилась руки в аварии на ведущей в Карелию трассе

В ночной аварии с питбайком на трассе «Кола» пострадали два подростка.

Двое несовершеннолетних пострадали в ночном ДТП в Волховском районе Ленинградской области. В больнице 15-летняя девушка с тяжелой травмой руки и ее приятель с переломами, сообщили 47news в дорожной полиции. Следственный комитет выясняет, как несовершеннолетние оказались на федеральной трассе.

По предварительным данным 47news, около половины первого ночи 10 июня на 125-м километре трассы «Кола», у деревни Иссад, 16-летний подросток на питбайке BSE съехал на обочину и врезался в ограждение. Пилота с переломами ребер и ноги доставили в больницу. 15-летняя пассажирка мотоцикла помещена в реанимацию. По предварительной информации, в результате удара у нее произошла травматическая ампутация руки, также у девушки диагностирован перелом. В состоянии шока она была доставлена в реанимацию.

По данным нашего издания, подростки возвращались в Волхов с дискотеки в Сясьстрое. Мотоциклист ехал в шлеме, девушка — без него. Известно, что она ранее занималась спортом.

В пресс-службе СК Ленобласти сообщили, что угрозы жизни детей нет. Проверку по факту произошедшего проводит следственный отдел СК Волхова. Выясняется, как подростки оказались на федеральной трассе.