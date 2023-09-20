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Девушка из небольшого городка на севере Карелии вышла в финал всероссийского конкурса красоты

Новости. Общество
15:35, 21 Сентября 2023
фото: © Фото из личного архива Анфисы Поповой

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Модель Анфиса Попова из Беломорска через две недели поборется за титул «Мисс Россия - 2023».

Нашей землячке 19 лет. Она учится на 2 курсе Санкт-Петербургского университета гражданской авиации по направлению «Реклама и связи с общественностью». Правда, сейчас занимается дистанционно, так как готовится к финалу конкурса. Среди ее увлечений не только танцы, но и вышивание крестиком, творчество Сальвадора Дали, музеи, театры, путешествия.

Юная жительница Карелии вошла в ТОП-50 самых-самых, кто прошел в финал. При этом на конкурс поступило 85 тысяч заявок со всех уголков страны. Анфиса прошла два серьезных очных кастинга и вышла в финал конкурса.

Как рассказала девушка, в конкурсах красоты она участвует с 14 лет. Ее победы — «Юная Мисс Карелия - 2018», «Юная Краса России - 2019», «Grand-Prix Young Miss Europe Top Model 2021». Родители, старшая сестра, друзья всегда и во всем ее поддерживают, рассказала юная беломорчанка.

Кроме этих титулов, Анфиса еще и профессиональная модель. У нее есть агент, который договаривается о показах и съемках с ее участием. По словам девушки, она довольно часто выходила на подиум, демонстрируя дизайнерскую одежду в Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Москве, на Неделе моды в Дубае.

Сейчас полным ходом идет подготовка к заключительному этапу конкурса. Анфиса рассказала, что дни заполнены спортом, тренировками по фитнесу, дефиле. Скоро начнутся репетиции постановочных выступлений на каблуках, в платье, купальнике.

Чуть больше двух недель осталось до главного события в жизни конкурсанток — 8 октября в Москве выберут самую красивую девушку России: в этот день будет проходить финал конкурса «Мисс Россия - 2023».

В финале предстоит еще пройти отборочный тур по творческой номинации.  Анфиса приготовила национальный танец, который исполнит в поморском национальном костюме.  Как выяснилось в беседе с девушкой, народными танцами она занимается с 4 лет.

Кстати, чтобы окончательно быть готовой к финалу конкурса, ей нужно похудеть на два сантиметра. Не на пару килограммов, не два размера, а именно 2 сантиметра. Вот такой он своеобразный, этот модельный мир красоты и подиума.

 «Модельный бизнес очень недолгий — до 30 лет плюс-минус», — говорит Анфиса, поэтому ее дальнейшие планы — профессионально заниматься рекламой и PR.

«Я пришла на конкурс, потому что это было моей маленькой мечтой — попасть в топ-50 самых красивых девушек России. Я попала. И сейчас это огромная возможность прославить свою республику Карелия и доказать, что девушки из маленьких городов с натуральной красотой тоже имеют возможность стать «Мисс Россия», — сказала наша карельская красавица.

Пожелаем Анфисе удачи!

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