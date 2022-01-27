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Директор Театра драмы Карелии «Творческая мастерская» о премьере: «Мы хотим, чтобы это просто уже состоялось»

Новости. Культура
10:04, 28 Января 2022
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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Театр выпускает спектакль режиссера из Санкт-Петербурга Бориса Цейтлина «Вся наша маленькая жизнь».

По признанию директора «Творческой мастерской» Александра Побережного-Береговского, он долго не был уверен, что нынешняя премьера состоится. Причина тому – не только эпидемия коронавирусной инфекции, которая ударила по всем театрам, но и сама постановка с использованием мультимедиа.

«В этом спектакле практически отсутствуют декорации, для нас это безумная нагрузка, – пояснил накануне премьеры директор «Творческой мастерской». – Нужно было оборудование покупать, проекторы, фонари, в наших условиях это очень сложно. Для любых других театров это уже общее место, отсутствие мультимедиа даже удивляет, а если оно есть, то у части режиссеров это – дурной тон. Поэтому тут не погоня за новым словом каким-то, но именно этот спектакль требовал такого решения. Обеспечить это было очень сложно, и мы тяжело шли к тому, чтобы создать материальную базу. Казалось бы, мелочи, но все эти экраны – бельгийские, нужно было там заказывать, а средств у нас, как всегда, нет. Не хочется на эту тему уже говорить, но то, что в других театрах решается элементарно, у нас это всегда сложно, поэтому проблема, в основном, в этом была. Потом начался ковид, и это, конечно, сказывалось все, поэтому в конце прошлого года мы сделали один прогон, но это не могло быть официальной премьерой, и сейчас мы заново все восстанавливаем. И сейчас я трясусь, дай бог, чтобы завтра-послезавтра все это случилось, потому что вы видите, как опять меняется ситуация с ковидом. Мы хотим, чтобы это просто уже состоялось».

Читайте подробнее в статье «Альтернативная фантастика в эпоху ковида».

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