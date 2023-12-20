Для работы на острове в Карелии ищут неприхотливого смотрителя

В сети ищут работника на остров, где нет электричества, отопления и горячей воды.

На одном из сервисов по поиску работы опубликовали вакансию смотрителя на остров в Карелии, Ладожское озеро, Сортавала.

«Мы ищем организованного и хозяйственного человека», — говорится в объявлении.

Как пишут в источнике, работнику нужно будет жить на острове и заботиться о территории, подготовить место для строительства туристических объектов и заниматься административно-хозяйственной работой в сезон. От кандидата требуется опыт ведения хозяйства и жизни в удалении от цивилизации.

«На данный момент на острове нет электричества, отопления и горячей воды. Эти условия мы будем создавать вместе», — подчеркнули в объявлении.

В источнике отметили, что остров находится в 2-х минутах езды на лодке до материка и в 20-ти минутах езды на машине до ближайшего города (Сортавала). Работа круглогодичная, с готовностью проживать длительное время на острове. От кандидата требуется неприхотливость в быту, трудолюбие и изобретательность. Любовь к природе, знание правил поведения при встрече с дикими животными. Способность принимать самостоятельные решения и выполнять обязанности без контроля. Навыки строительных и ремонтных работ, работы инструментами и руками. Наличие своей экипировки для начала работы. Умение управлять моторной лодкой или желание научиться. Опыт ведения хозяйства и работы в смежных отраслях будет преимуществом.

«Мы рассматриваем многолетнее сотрудничество и просим не беспокоить тех, кто ищет краткосрочные возможности, не имеет позитивного опыта проживания в подобных условиях или не уверен в своих силах», — подчеркивают в источнике.