Дмитрий Медведев молча поздравил всех с Первомаем (ВИДЕО)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал молчаливое поздравление с 1 мая и грядущим Днем Победы.

На протяжении минутного ролика Дмитрий Медведев не произнес ни слова, лишь написал на доске маркером: С 1 мая и приближающимся Днем Победы!

Свое молчаливое поздравление Дмитрий Медведев опубликовал на странице в соцсети.