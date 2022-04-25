Дмитрий Медведев молча поздравил всех с Первомаем (ВИДЕО)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал молчаливое поздравление с 1 мая и грядущим Днем Победы.
На протяжении минутного ролика Дмитрий Медведев не произнес ни слова, лишь написал на доске маркером: С 1 мая и приближающимся Днем Победы!
Свое молчаливое поздравление Дмитрий Медведев опубликовал на странице в соцсети.
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