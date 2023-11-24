Долги по зарплате на предприятиях Карелии составили более 5 миллионов рублей

Речь идёт о компаниях одного сектора экономики за позапрошлый год.
По данным специалистов Карелиястата, задолженность по заработной плате в республике на 1 ноября 2023 года составила 5 миллионов 136 тысяч рублей.
Все эти долги зафиксированы на предприятиях одного сектора - добычи полезных ископаемых.
При этом статистики обратили внимание, что вся задолженность относится к периоду 2021 года.
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