Долги по зарплате на предприятиях Карелии составили более 5 миллионов рублей

Речь идёт о компаниях одного сектора экономики за позапрошлый год.

По данным специалистов Карелиястата, задолженность по заработной плате в республике на 1 ноября 2023 года составила 5 миллионов 136 тысяч рублей.

Все эти долги зафиксированы на предприятиях одного сектора - добычи полезных ископаемых.

При этом статистики обратили внимание, что вся задолженность относится к периоду 2021 года.