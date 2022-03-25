Дороги Карелии стали опасными из-за ухудшения погоды

Госавтоинспекция Карелии просит водителей соблюдать осторожность за рулем из-за ухудшения погодных условий.
Госавтоинспекция просит автомобилистов быть предельно осторожными и внимательными, соблюдать дистанцию и боковой интервал между машинами, а также выбирать безопасную скорость. Об этом информирует ГИБДД в соцсети.
Инспекторы просят водителей заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами и перекрестками, не применять экстренного торможения и резких маневров.
Предупреждение связано с ухудшением погоды, которое может осложнить ситуацию на трассах.
«В субботу синоптики прогнозируют по республике снег, местами метели и усиление ветра. Дорожная обстановка может осложниться», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.
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