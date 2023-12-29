Дорогие наши читатели!

Редакция «Столицы на Онего» поздравляет вас с Новым годом и Рождеством!

Со спокойным сердцем переверните страницу уходящего года и встречайте Новый год с уверенностью и оптимизмом. Пусть он ворвется в жизнь сказкой, полной улыбок, тепла, уюта и благополучия.

Пусть символ года — Дракон принесет вам смелости и сил, чтобы покорить любую вершину и достичь всех целей, пусть проведет через преграды самым увлекательным путем и добавит в жизнь пламенной страсти, волшебства, красоты и неугасающего огня в сердце!

Пусть новый 2024 год, несмотря на то, что он високосный, станет очень счастливым!

Крепкого здоровья, душевного тепла, добрых друзей рядом, любви, радости в каждом дне, счастья и мира.

И помните, чудеса случаются с теми, кто в них верит!

До встречи в Новом, 2024 году!