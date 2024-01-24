Дорожная полиция проверит, как водители Петрозаводска вели себя на выходных

В понедельник, 29 января, в столице Карелии пройдут массовые проверки.

В начале рабочей недели, 29 января, в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».



За 12 месяцев 2023 года в Петрозаводске произошло 13 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых человека человека погибли, 17 - получили травмы.

Наблюдается незначительный рост происшествий и пострадавших, а вот количество погибших в ДТП увеличилось сразу с одного до четырех человек (по сравнению с 2022 годом).



В прошлом году дорожная полиция Петрозаводска 900 раз ловила пьяных автомобилистов.



Водителей предупреждают о том, что сотрудники ДПС используют персональные видеорегистраторы, которые применяют при разговорах с автолюбителями и при досмотре машин.



Аудио- и видеозаписи могут считаться в суде доказательствами по административному делу.



Горожанам инспекторы напоминают, что пьяных водителях нужно сообщать в дежурную группу ГИБДД по номерам телефонов: 715-900, 78-44-44.