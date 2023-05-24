Дорожники начали класть новый асфальт на трассе вдоль Онежского озера в Карелии

Новое покрытие укладывают на участках федеральной трассы А-215 в Прионежском районе Карелии, сообщили в Упрдор «Кола».

Дорожные рабочие приступили к укладке асфальта на двух отрезках федеральной автодороги А-215. Речь идет об участках с 86 по 100 км и с 113 по 132 км.





Ранее здесь расчистили полосу отвода, заменили водопропускные трубы, обустроили земляное полотно и нижний слой основания дороги. В границах поселков вдоль трассы появятся тротуары.



После ремонта означенные участки дороги А-215 получат трехслойное асфальтобетонное покрытие. В границах сел Шокша, Деревянное и деревни Педасельга дорожники установят перила и светодиодные системы освещения, а также остановки общественного транспорта.





Там, где это необходимо, появятся пешеходные переходы. Вдоль сложных отрезков трассы предусмотрен монтаж металлического барьерного ограждения.



Капитальный ремонт первого из семи участков трассы — с 100 по 113 км — выполнен в минувшем году. К осени этого года должны полностью обновить прилегающие к нему отрезки общей протяженностью более 30 километров.





Отметим, автодорога А-215 «Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок - подъезд к Петрозаводску» передана в федеральную собственность четыре года назад.