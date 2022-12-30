Дорожники напомнили номера телефонов ответственных за уборку трасс в Карелии

Опубликованы телефоны дежурных служб для оперативного решения вопросов, связанных с содержанием автодорог в Карелии.

В паблике «Дороги Республики Карелия» разместили номера телефонов дежурных служб по уборке дорог.



По вопросам, связанным с содержанием региональных автодорог следует звонить по круглосуточному телефону диспетчерской службы КУ РК «Управтодор РК» 8 (814-2) 59-99-89.



Диспетчерская служба собирает информацию о состоянии дорог, работающей технике, наличии ДТП, фактических погодных условиях. Эти данные используются при оценке работы подрядных организаций.



По содержанию федеральных автодорог следует обращаться в ФКУ «Упрдор «Кола». Телефон диспетчера 8 (814-2) 44-44-77.



Список федеральных трасс, проходящих по территории Карелии - здесь.



Обслуживанием муниципальных дорог заняты местные администрации.