Дорожники перекроют мост из-за ремонта на трассе вдоль Онежского озера в Карелии

На автодороге А-215 в Прионежском районе Карелии из-за ремонта на короткий срок перекроют движение по мосту, сообщили в Упрдор «Кола».
В четверг, 8 июня, с 11.00 до 12.00, дорожные службы перекроют движение по мосту через реку Деревянка в селе Деревянное, на 131 километре автодороги А-215.
Подрядчик будет выполнять работы по монтажу пролетного строения.
Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Кола» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок.
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