Дорожники перекроют мост из-за ремонта на трассе вдоль Онежского озера в Карелии

На автодороге А-215 в Прионежском районе Карелии из-за ремонта на короткий срок перекроют движение по мосту, сообщили в Упрдор «Кола».

В четверг, 8 июня, с 11.00 до 12.00, дорожные службы перекроют движение по мосту через реку Деревянка в селе Деревянное, на 131 километре автодороги А-215.



Подрядчик будет выполнять работы по монтажу пролетного строения.



Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Кола» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок.