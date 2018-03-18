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Новости. Политика
17:05, 18 Марта 2018

Доверенные лица кандидатов в президенты прокомментировали свое участие в голосовании

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Представители претендентов на пост главы государства убеждены, что голос каждого избирателя важен.

 

Доверенное лицо кандидата в Президенты РФ Владимира Путина, директор Музея изобразительных искусств Карелии Наталья Вавилова проголосовала на одном из избирательных участков Петрозаводска.

"Я голосовала за будущее своей страны, своей республики и своего родного города Петрозаводска: искренне хочу, чтобы мои родные и близкие были здоровы, востребованы, и трудились на благо своей страны. Уверена, что и мой голос будет услышан! Каждый человек важен и нужен! Обязательно приходите голосовать и сделайте свой выбор!" - обратилась к землякам Наталья Вавилова.

Прокомментировал участие в голосовании и доверенное лицо кандидата в Президенты РФ Владимира Путина, ректор Петрозаводского госуниверситета Анатолий Воронин.

"Сегодня очень важный день в жизни нашей страны, сегодня мы выбираем Президента Российской Федерации на следующие 6 лет. Я уже сделал свой выбор и проголосовал на избирательном участке. Приглашаю всех жителей г. Петрозаводска и Республики Карелия принять участие в выборах. Хочу обратиться к молодёжи, особенно к тем, кто впервые получил право голосовать на выборах. От вашего выбора существенно зависит по какому пути пойдёт дальнейшее развитие нашей великой страны! Приглашаю всех избирателей на выборы", - сказал Анатолий Воронин.

Доверенное лицо кандидата Павла Грудинина журналист Наталья Захарчук отметила, что всегда ходит голосовать, поскольку согласна с мнением о том, что плохую власть выбирают хорошие люди, которые не участвуют  в выборах.

"Я призываю всех жителей Карелии найти время и посетить сегодня избирательные участки. Я верю – у нас есть уникальный шанс мирно и без революций изменить ситуацию в нашей стране, сделать ее лучше. Не надо ничего бояться. Никакой начальник не проверит ваш бюллетень. Нужно идти и голосовать так, как подсказывает разум", - пояснила Наталья Захарчук.

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Комментарии

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Сергей Николаевич
2018-03-18 19:25:53
Наверное первый раз выборы могли бы быть конкурентными,хоть поздновато,но появился реальный противовес действующему,не какой-нибудь пустой болтун "жирик",а человек ,создавший город,в котором вся Россия хотела бы жить,но ,увы,эти дебильные и специально придуманные дебаты,скорее базар,как назвал это всё П.Н. ,уйдя с этого цирка, да постоянная ложь,которую вёдрами лили ер-овцы на него, сделали результат предсказуемым....,думается,что ближайшие шесть лет нас ждёт опять коррупция,ворьё,бессмысленная трата бюджетных денег на определённый круг людей,типа гос.корпораций....,ещё хуже : война,вмешательства разного рода,усугубляющие изоляцию....,но ничего,радует одно: это не вечно....
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