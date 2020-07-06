Дождливая и ветреная погода ожидается во вторник в Карелии

О погоде на 7 июля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске во вторник будет переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный, юго-западный умеренный, днем – порывистый.
Ночью будет +12, +14 градусов, днем потеплеет до +23.
В Карелии также ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди.
Ветер южный, юго-западный умеренный, днем – порывистый.
Температура воздуха ночью задержится на показателях +9, +14. Днем потеплеет до +23 градусов.
Комментарии