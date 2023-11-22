Древнее захоронение обнаружили под сгоревшей церковью в Карелии

Открытие ученых может сделать город в Карелии старше на несколько веков.

О раскопках на месте Успенской церкви в Кондопоге написал руководитель Карелии Артур Парфенчиков. Глава региона рассказал об уникальном открытии, сделанном во время реставрации храма.

«Дело в том, что в пятне застройки Успенской церкви был обнаружен уникальный археологический комплекс. Древние погребения, нательные кресты, украшения — все говорит о том, что на этом месте, в 12 — 13 веках, было поселение или церковь задолго до первого упоминания Кондопоги в документах ХV века, а тем более строительства Успенки в 1774 году», — написал Артур Парфенчиков.

Как отметил руководитель республики на своей странице в соцсети, над воссозданием сруба церкви все лето трудились реставраторы. Сейчас уже подошли к уровню балок пола, также готов проект иконостаса.

«Напомню, средства на реставрацию церкви, а это более 100 млн рублей, выделены из федерального бюджета благодаря госпрограмме „Развитие культуры“. А на восстановление иконостаса будут направлены пожертвования, которые поступают в благотворительный фонд „Северный духовный путь“», — написал Артур Парфенчиков, поблагодарив всех, кто жертвует на возрождение уникального памятника деревянного зодчества.