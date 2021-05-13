Власти райцентра Карелии украсили город цветами, несмотря на безразличие местных жителей

Жители Олонца не поддержали местные власти в желании украсить город цветами, но администрация все равно высадила рассаду.

«Сегодня силами СПС-СК «Олонец-агро» в лице Шалак Владимира Анатольевича Олонец украсили разноцветные саженцы петунии», — рассказали в паблике администрации.

Предполагается, что цветы будут одним из главных летних украшений города. Цветники расположены в местах общественного притяжения — на городских площадях и улицах. Лотки и цветочницы установлены вдоль пешеходных маршрутов и дорог.

«Все растения неприхотливые и адаптированы к суровому климату, цветут до осени и выдерживают температуру до -5 градусов. «Олонец-агро» не только высадил, но и течение всего лета будет ухаживать за цветами, заниматься их поливом и прополкой, чтобы они всё лето радовали жителей и гостей нашего города», — заметили в администрации.

Отметим, что ранее олонецкая мэрия обращалась к местным жителям с предложением взять «шефство» над цветами. Предпринимателям и жителям Олонца предлагалось периодически ухаживать за отдельными ящиками в вазонах. Но, просьбы остались без ответа.