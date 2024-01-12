В Петрозаводске еще можно купить квартиру в последнем доме экологически чистого квартала «Свиристель»
12.01.2024 15:42
В реанимации после ДТП умер поэт и публицист Лев Рубинштейн
14.01.2024 12:35
Покупатели Wildberries стали получать уведомления о замене товара
14.01.2024 20:30

«Друг, помоги», — россиян предупредили о новом трюке мошенников

Новости. Общество
08:40, 15 Января 2024
фото: © Nastyaaroma / istockphoto

Новости партнеров

Россиян предупредили о новом трюке мошенников с голосовыми сообщениями.

Злоумышленники начали генерировать поддельные голосовые сообщения с помощью искусственного интеллекта. Они используют аудиосообщения, которые прежде оставлял пользователь мессенджера или соцсети, а затем вымогают деньги у его родных и знакомых, пишет 47 news со ссылкой на агентство «Прайм». Как этому противостоять, рассказал агентству руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.

По его словам, мошенники начали использовать нейросети для получения доступа к чужим счетам относительно недавно.

«Сначала ИИ использовали в текстовом формате в виде чат-ботов для массовой рассылки потенциальным жертвам. Но сейчас нейросети генерируют не только голос по образцу его владельца, но и создают видео, в которых якобы снимался человек — дипфейки», — поясняет специалист.

В новой схеме мошенничества на основе аудиосообщений в мессенджерах и социальных сетях вымогатели для убедительности используют комплекс данных: голосовые сообщения, созданные из нарезок аудиофайлов владельца аккаунта или сгенерированные ИИ, данные паспорта и поддельные банковские карты.

«Устоять против такого количества якобы достоверной информации сможет не каждый, особенно если он хочет помочь другу и у него есть такая возможность. Мошенникам удается достигать цели, благодаря новизне технологии. Поэтому распространение информации о новом виде мошенничества — тоже эффективный способ борьбы с ним», — приводит 47 news слова эксперта.

Искусственный интеллект при этом помогает и бороться со злоумышленниками — в соцсетях подобные сообщения часто не доходят до адресатов, так как их сразу блокируют специальные алгоритмы. В остальном, как полагает Закарян, нужно продолжать выполнять правила информационной и финансовой безопасности. В первую очередь необходимо снизить вероятность взлома аккаунта за счет установки двухфакторной аутентификации и сложного пароля.

И, конечно, если вы решили откликнуться на просьбу знакомого и помочь ему, нужно убедиться, что просьба действительно исходит от него. Для этого достаточно позвонить. Так можно гарантированно избежать потери денег. К счастью, мошенникам не всегда удается добиться цели таким образом, в том числе и потому что не все пользователи записывают голосовые сообщения. Но отказываться от этого сервиса полностью не стоит, уверен эксперт.

«Лучше не передавать таким образом важную информацию, а через некоторое время удалять сообщения. Тогда у мошенников просто не будет материала для создания подделки с использованием голоса ничего не подозревающего пользователя», — цитирует издание эксперта.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.01.2024, 07:40
В Финляндии решили закрыть одну из крупнейших школ с преподаванием русского языка
11.01.2024, 13:52
Скончался народный артист СССР Юрий Соломин
09.01.2024, 15:50
Власти Финляндии приняли решение по ситуации на границе с Россией
08.01.2024, 10:45
Известный бизнесмен отправился на зимнюю рыбалку в дикий мороз
14.01.2024, 12:30
На железных дорогах России появятся удобные пассажирские вагоны класса Т
09.01.2024, 10:02
Известный продуктовый магазин закрылся в центре Петрозаводска

Чтиво

29.12.2023 20:20
Без политики
Нам несказанно повезло - три зимних волшебника на одну Карелию. К каждому из них есть вопросы, и каждому из них есть, о чем рассказать
Эксклюзивное интервью в преддверии Нового года с загадочными и влиятельными фигурами нашей республики: удивительные открытия, подведение итогов года и планы на будущее.
«Ты не пройдешь!» или как работают банковские системы безопасности
15.12.2023 14:36
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
16.11.2023 09:08
архив чтиво

Медиа

Праздничный железнодорожный состав новогоднего волшебника прибыл в столицу Карелии
09.01.2024 13:37
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.