«Друг, помоги», — россиян предупредили о новом трюке мошенников

Россиян предупредили о новом трюке мошенников с голосовыми сообщениями.

Злоумышленники начали генерировать поддельные голосовые сообщения с помощью искусственного интеллекта. Они используют аудиосообщения, которые прежде оставлял пользователь мессенджера или соцсети, а затем вымогают деньги у его родных и знакомых, пишет 47 news со ссылкой на агентство «Прайм». Как этому противостоять, рассказал агентству руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.

По его словам, мошенники начали использовать нейросети для получения доступа к чужим счетам относительно недавно.

«Сначала ИИ использовали в текстовом формате в виде чат-ботов для массовой рассылки потенциальным жертвам. Но сейчас нейросети генерируют не только голос по образцу его владельца, но и создают видео, в которых якобы снимался человек — дипфейки», — поясняет специалист.

В новой схеме мошенничества на основе аудиосообщений в мессенджерах и социальных сетях вымогатели для убедительности используют комплекс данных: голосовые сообщения, созданные из нарезок аудиофайлов владельца аккаунта или сгенерированные ИИ, данные паспорта и поддельные банковские карты.

«Устоять против такого количества якобы достоверной информации сможет не каждый, особенно если он хочет помочь другу и у него есть такая возможность. Мошенникам удается достигать цели, благодаря новизне технологии. Поэтому распространение информации о новом виде мошенничества — тоже эффективный способ борьбы с ним», — приводит 47 news слова эксперта.

Искусственный интеллект при этом помогает и бороться со злоумышленниками — в соцсетях подобные сообщения часто не доходят до адресатов, так как их сразу блокируют специальные алгоритмы. В остальном, как полагает Закарян, нужно продолжать выполнять правила информационной и финансовой безопасности. В первую очередь необходимо снизить вероятность взлома аккаунта за счет установки двухфакторной аутентификации и сложного пароля.

И, конечно, если вы решили откликнуться на просьбу знакомого и помочь ему, нужно убедиться, что просьба действительно исходит от него. Для этого достаточно позвонить. Так можно гарантированно избежать потери денег. К счастью, мошенникам не всегда удается добиться цели таким образом, в том числе и потому что не все пользователи записывают голосовые сообщения. Но отказываться от этого сервиса полностью не стоит, уверен эксперт.

«Лучше не передавать таким образом важную информацию, а через некоторое время удалять сообщения. Тогда у мошенников просто не будет материала для создания подделки с использованием голоса ничего не подозревающего пользователя», — цитирует издание эксперта.