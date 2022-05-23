Дружба между мужчиной и женщиной в Карелии пошла врозь после первого платежа по кредиту

Имущественное преступление расследуют полицейские в Калевальском районе, сообщили в МВД республики.

В полицию Калевальского района в мае обратился 52-летний местный житель, заявивший о краже 115 тысяч рублей.

Как выяснилось, что осенью 2021 года заявитель выпивал со своей знакомой. Мужчина уснул, а 34-летняя подруга, воспользовавшись его телефоном, взяла на имя собутыльника кредит на 115 тысяч рублей.

О случившемся сельчанин узнал, только когда пришло время вносить первый платеж. Мужчина и раньше не раз давал подруге деньги в долг, но в данном случае разозлился на собутыльницу за то, что она взяла кредит без спроса, и при этом не собиралась возвращать деньги. В результате спустя полгода он обратился в полицию.

В отношении жительницы Калевальского района было возбуждено и расследуется уголовное дело. За кражу с банковского счета ей грозит до 6 лет лишения свободы.