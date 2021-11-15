ДТП произошло на выезде из Петрозаводска, очевидцы сообщили о колее на дороге (ВИДЕО)

Столкновение двух автомобилей произошло в пятницу вечером на объездной дороге в Петрозаводске.

Как сообщили в МЧС, на Суоярвском шоссе столкнулись два автомобиля.

Сигнал о происшествии поступил в 20:05. На место были направлены спасатели в составе 10 человек и 3 единиц техники.

Видео запись с места ДТП разместил один из подписчиков группы «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте. В комментариях подписчики пожаловались на колею на дорожном полотне, которая в заморозки превращается в опасную ловушку для автомобилей.