Два автомобиля столкнулись у перекрестка в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

ДТП произошло в субботу, 10 июля возле пересечения проспекта Карла Маркса и улицы Кирова.

Камера наружного наблюдения зафиксировала ДТП, которое произошло накануне в 17.20 возле торгового дома "Карелия-маркет", на проспекте Карла Маркса. Сообщение об этом появилось в группе "Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии".

Судя по записи, один подъезжающий к перекрестку автомобиль затормозил на светофоре, а двигавшийся следом за ним - продолжил движение на скорости. В результате произошло столкновение.