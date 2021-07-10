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Два автомобиля столкнулись у перекрестка в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:48, 11 Июля 2021
фото: кадр с видео

ДТП произошло в субботу, 10 июля возле пересечения проспекта Карла Маркса и улицы Кирова.

Камера наружного наблюдения зафиксировала ДТП, которое произошло накануне в 17.20 возле торгового дома "Карелия-маркет", на проспекте Карла Маркса. Сообщение об этом появилось в группе "Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии".

Судя по записи, один подъезжающий к перекрестку автомобиль затормозил на светофоре, а двигавшийся следом за ним - продолжил движение на скорости. В результате произошло столкновение.

 

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Комментарии

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кир
2021-07-11 11:22:28
Пофиг ваши куклы, ваши тряпки.
Саныч
2021-07-11 11:21:47
Ездют тут всякие, мешаются)
Гость
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