Два человека погибли при пожаре в Карелии

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Трагедия произошла минувшей ночью в городе Лахденпохья.
По данным МЧС Карелии, 2 апреля в 02.17 пожарно-спасательные подразделения в составе шести человек и двух единиц техники привлекались для тушения огня в жилом доме №11 по ул. Полевая. В 03.50 пожар был ликвидирован.
"Горел деревянный дом. Погибли два человека. Проводится доследственная проверка", - сказал "Столице на Онего" источник, знакомый с ситуацией.
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