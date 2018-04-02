Два человека погибли при пожаре в Карелии

Трагедия произошла минувшей ночью в городе Лахденпохья.

По данным МЧС Карелии, 2 апреля в 02.17 пожарно-спасательные подразделения в составе шести человек и двух единиц техники привлекались для тушения огня в жилом доме №11 по ул. Полевая. В 03.50 пожар был ликвидирован.

"Горел деревянный дом. Погибли два человека. Проводится доследственная проверка", - сказал "Столице на Онего" источник, знакомый с ситуацией.