Два грузовика и внедорожник столкнулись на трассе «Кола» в Карелии (ФОТО)

В Медвежьегорском районе полуприцеп грузовика вынесло на встречку.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, 25 декабря в 22.10 на 617 километре трассы «Кола» произошла авария с участием трех автомобилей.

По предварительным данным, у грузовика Volvo под управлением 43-летнего водителя на встречную полосу вынесло полуприцеп, который врезался во встречный грузовик с полуприцепом, также марки Volvo. В грузовик врезался также автомобиль Лада 212140, его вынесло за пределы дороги.

В аварии пострадал 57-летний водитель Лады. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства выясняются.