Два отдаленных района Петрозаводска останутся без света

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Плановые отключения электроэнергии предусмотрены на следующей неделе в Соломенном и на Птицефабрике.
Из-за ремонтных работ будет временно прерываться подача электричества в Соломенном и на Птицефабрике, сообщает мэрия Петрозаводска.
В связи с производством работ на объектах электросетевого хозяйства планируется отключение электроэнергии потребителей на улице Лесопильной (с 10 по 12 апреля в период с 10:00 до 16:00) и в районе Птицефабрика (11 апреля - с 10:00 до 15:00).
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