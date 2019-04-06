Два отдаленных района Петрозаводска останутся без света

Плановые отключения электроэнергии предусмотрены на следующей неделе в Соломенном и на Птицефабрике.

Из-за ремонтных работ будет временно прерываться подача электричества в Соломенном и на Птицефабрике, сообщает мэрия Петрозаводска.

В связи с производством работ на объектах электросетевого хозяйства планируется отключение электроэнергии потребителей на улице Лесопильной (с 10 по 12 апреля в период с 10:00 до 16:00) и в районе Птицефабрика (11 апреля - с 10:00 до 15:00).