Два водителя в Карелии рискнули жизнью детей

Автоинспекторы остановили нарушителей в Прионежском и Пряжинском районах.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, накануне в республике были остановлены два водителя, нарушивших правила перевозки детей.

В Пряже водитель автомобиля ВАЗ не побеспокоился о безопасности маленького пассажира — 5-летний ребёнок находился на заднем сиденье без детского удерживающего устройства.

В поселке Шуя Прионежского района 8-летнего ребенка перевозили в автомобиле SKODA также без удерживающего устройства на переднем сиденье.

Нарушители были привлечены к административной ответственности, они должны будут выплатить штраф в 3 тысячи рублей.