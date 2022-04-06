Два жителя Карелии незаконно спилили 21 дерево на более чем полмиллиона рублей

Прокуратуру направила в суд два уголовных дела о незаконной рубке леса в Пряжинском районе, сообщили на сайте надзорного ведомства.

Два жителя Пряжинского района обвиняются в незаконной рубке леса. Обвинительные заключения по уголовным делам в их отношении утвердила Карельская межрайонная природоохранная прокуратура.

Предварительное следствие установило, что один из обвиняемых спилил 11 сосен, причинив ущерб более полумиллиона рублей. При этом обвиняемый, заготавливавший для себя деловую древесину, полностью возместил ущерб в ходе предварительного следствия.

Второй обвиняемый, заготавливая дрова, спилил 10 деревьев различных пород. Под пилой местного жителя пали березы, осины, сосны. Причиненный ущерб составил более 50 тысяч рублей.

Уголовные дела были направлены в Пряжинский районный суд.