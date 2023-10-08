Две карельские здравницы вошли в ТОП-100 лучших в России

Клиника «Кивач» заняла девятое место в ежегодном рейтинге инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц». «Марциальные воды» - на 97 месте.

В среду, 4 октября, в Москве подвели итоги VIII ежегодного рейтинга инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц» и «ТОП-5 здравниц по клиентоориентированности». Перечень лучших санаториев и клиник страны составили в российской Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.

При составлении рейтинга организаторы учитывали такие критерии, как масштаб бизнеса, его эффективность, а также инвестиционный потенциал. Рейтинг призван оценить инвестиционную привлекательность российских здравниц, ориентированных, прежде всего, на открытый рынок санаторно-курортных услуг.





В этом году на попадание в заветную «сотню» претендовали полторы тысячи санаториев из 32 регионов страны. Медицинский центр премиум-класса «Кивач» по итогам отбора занял почетное девятое место.

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