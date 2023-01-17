Две легковушки столкнулись в центре Петрозаводска, пропуская пожарную машину (ВИДЕО)

ДТП на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева произошло днем 12 февраля.
В воскресенье, 12 февраля, в 16.18 на перекрестке Ленина-Куйбышева в Петрозаводске не поделили дорогу две легковушки.
ДТП произошло в тот момент, когда водители пропускали пожарную машину.
Видео компании «Ситилинк» опубликовано в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
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