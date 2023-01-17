Две легковушки столкнулись в центре Петрозаводска, пропуская пожарную машину (ВИДЕО)

ДТП на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева произошло днем 12 февраля.

В воскресенье, 12 февраля, в 16.18 на перекрестке Ленина-Куйбышева в Петрозаводске не поделили дорогу две легковушки.



ДТП произошло в тот момент, когда водители пропускали пожарную машину.



Видео компании «Ситилинк» опубликовано в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».