Две пары наушников привели магазинного воришку в полицию Петрозаводска

Патруль Росгвардии задержал уроженца ближнего зарубежья, который хотел вынести товар из магазина.
Вечером 7 ноября тревожную кнопку нажали в петрозаводском гипермаркете. На место выехал ближайший экипаж вневедомственной охраны.
Охранник сообщил, что неизвестный взял в торговом зале две пары наушников общей стоимостью более трех тысяч рублей и прошел мимо кассы.
Нарушителем оказался 50-летний уроженец ближнего зарубежья. Росгвардейцы задержали его и отвезли в полицию, сообщили в пресс-службе ведомства.
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