Две школы на юге Карелии были эвакуированы рано утром

В школы Олонца поступили сообщения о минировании.
Срочное сообщение поступило из Олонецкого района.
Как рассказали местные власти, в 8.15 в ЕДДС Олонецкого района обратились руководители двух школ Олонца и рассказали о том, что в адрес образовательных учреждений поступили электронные письма, в которых неизвестный сообщал о минировании школ.
Все экстренные службы оперативно выехали на место происшествия - в школу № 2 имени Сорвина В.Д. и среднюю школу №1.
Руководство школ чётко следовало инструкциям. Была проведена эвакуация школьников и педагогических работников. На местах продолжают работать правоохранительные органы.
Ситуация под контролем. Власти района обещали позже сообщить о результатах.
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