Две школы на юге Карелии были эвакуированы рано утром

В школы Олонца поступили сообщения о минировании.

Срочное сообщение поступило из Олонецкого района.



Как рассказали местные власти, в 8.15 в ЕДДС Олонецкого района обратились руководители двух школ Олонца и рассказали о том, что в адрес образовательных учреждений поступили электронные письма, в которых неизвестный сообщал о минировании школ.

Все экстренные службы оперативно выехали на место происшествия - в школу № 2 имени Сорвина В.Д. и среднюю школу №1.



Руководство школ чётко следовало инструкциям. Была проведена эвакуация школьников и педагогических работников. На местах продолжают работать правоохранительные органы.



Ситуация под контролем. Власти района обещали позже сообщить о результатах.