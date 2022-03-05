Две смерти от коронавируса зарегистрированы за сутки в Карелии

Согласно официальной статистике, за минувшие сутки в республике зарегистрированы две смерти от коронавируса.

За сутки зарегистрировано 2 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1413 человек. Об этом сообщает в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За прошедшие сутки выявлены 315 инфицированных (23 — дети), из них непривитых — 271 (86%).

В ковидных стационарах получают лечение 755 пациентов, в состоянии средней тяжести — 719 человек, в тяжёлом — 30 (из них непривитых — 29).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 6 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 120232 человека, за последние сутки — 320.

С начала пандемии в Карелии коронавирус был обнаружен у 127865 человек, в том числе у 16749 детей.