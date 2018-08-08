Движение ограничат по Древлянской набережной в Петрозаводске

В Петрозаводске на несколько дней будет ограничено движение по Древлянской набережной.

Как пояснили в мэрии столицы Карелии, причина перекрытия дороги – строительство инженерных сетей.

Движение по проезжей части перекроют с 8.00 11 августа до 23.40 13 августа.