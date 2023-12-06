Двое человек погибли в результате стрельбы в российской школе

Школьница принесла с собой ружье, из которого открыла огонь по одноклассникам.

Уголовное дело об убийстве двух или более лиц возбуждено после стрельбы в гимназии в Брянске, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Об этом пишет РИА Новости.

«По факту инцидента в одном из образовательных учреждений города Брянска возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 14-летняя девушка принесла в школу помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. Отмечается, что в результате двое погибли (одна из них стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются мотивы преступления и все обстоятельства произошедшего.