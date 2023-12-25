Двое петрозаводчан пошли на кражу моторного масла и попойку на глазах работников магазина

Всех задержанных росгвардейцы отвезли в полицию.

Как сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии, утром 24 декабря в одном из сетевых магазинов Олонца сработала тревожная сигнализация.



Сотрудники выяснили, что 45-летний местный житель прошел мимо кассы с алкоголем.



Ранее в петрозаводском гипермаркете 48-летний неизвестный взял с прилавка моторное масло и покинул магазин без оплаты товара.



В этом же торговом заведении 49-летний мужчина выпил неоплаченное спиртное прямо в торговом зале.



Всех задержанных росгвардейцы передали полиции.