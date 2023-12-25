Двое петрозаводчан пошли на кражу моторного масла и попойку на глазах работников магазина

Всех задержанных росгвардейцы отвезли в полицию.
Как сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии, утром 24 декабря в одном из сетевых магазинов Олонца сработала тревожная сигнализация.
Сотрудники выяснили, что 45-летний местный житель прошел мимо кассы с алкоголем.
Ранее в петрозаводском гипермаркете 48-летний неизвестный взял с прилавка моторное масло и покинул магазин без оплаты товара.
В этом же торговом заведении 49-летний мужчина выпил неоплаченное спиртное прямо в торговом зале.
Всех задержанных росгвардейцы передали полиции.
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